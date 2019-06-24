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Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü

Amasya’nın zümrüdü ‘Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:18
Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü

Amasya’nın zümrüdü ‘Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü düzenlendi.


Milli Mücadele ve Amasya Tamimi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün organizesiyle düzenlenen yürüyüşe, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Yemyeşil ve eşsiz güzellikteki doğası ile ziyaretçilerine huzur dolu anlar sunan Boraboy Gölü’nün etrafındaki doğal dokuya uygun şekilde oluşturulan parkurda beraberindekilerle yürüyüş yapan Vali Varol, yurdun dört bir yanından tatillerini geçirmek üzere gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:18
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