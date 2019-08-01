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Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi

PTT ile ETİ Maden İşletmeleri arasında imzalanan İş Birliği Protokolü ile iki stratejik kuruluş, 14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edecek.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:15
Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi

PTT ile ETİ Maden İşletmeleri İş Birliği Protokolü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da katılımıyla PTT Pul Müzesi’nde imzalandı.

İşlenerek ihraç edilecek

Bakan Dönmez, doğal kaynaklar ve madenleri artık ham madde olarak değil, ileri teknoloji ürünleri olarak ihraç edeceklerini anlattı. Böylece sektör ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaklarını vurgulayan Dönmez, borun kullanım alanlarında önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Dönmez, “Eti Maden, bor karbür üretimi anlaşmasında son noktaya geldi. Bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağız. Bu ve benzeri hamlelerle borda üretici rolümüzü, teknoloji geliştiren lider ülke rolüne doğru evireceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise imzalanan iş birliği protokolüyle iki stratejik kuruluşun, 14’ün üzerinde iş kaleminde birlikte hareket edeceklerini bildirerek, “Bunların içinde lojistikten kargo taşımacılığına, sigortacılık çözümlerinden bankacılık hizmetlerine kadar çok önemli hizmet kalemleri yer alıyor” diye konuştu.

Bor ‘Sanayinin tuzu’

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ile yaptıkları görüşmede, ülke değerlerinin nasıl ileriye götürüleceğini konuştuklarını belirterek, söz konusu çalışmanın protokolle noktalanacağını söyledi. Keleşer de “sanayinin tuzu” olarak bilinen borun yaklaşık 100 ülkede, 380 destinasyona zamanında ulaştırılmasının kendileri için çok önemli olduğunu ve lojistiğin de bu sürecin en önemli ayağını oluşturduğunu belirtti.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:15
  1. PTT AŞ
  2. PTT
  3. Kenan Bozgeyik
  4. Eti Maden İşletmeleri
  5. Eti Maden
  6. Cahit Turhan
  7. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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