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Bor halkı Başkan Erat’ı yeniden istiyor

Hayata geçirdiği projeler ile Niğde'de Bor halkının gönlünde taht kuran Başkan Erat, bölge halkı tarafından yeniden başkan koltuğunda isteniyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:40
Bor halkı Başkan Erat’ı yeniden istiyor

Haber Merkezi

İki dönemdir yaptığı belediye başkanlığıyla Niğde’nin Bor ilçesini adeta yeniden yapılandıran Başkan Sıtkı Erat yerel halk tarafından çok seviliyor. Hayata geçirdiği projeler ile Bor halkının gönlünde taht kuran Başkan Erat, bölge halkı için önemli bir isim olma özelliği taşıyor. İlçenin altyapı ve üstyapı sorununu çözen Başkan Erat’ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. 31 Mart seçimine az bir süre kala, adaylar yavaş yavaş belirlenirken, yaptıkları hizmetlerle gönüllerde taht kuran başkanları da halk yeniden görmek istiyor. Bu örneklerden biri de Niğde’nin Bor İlçesi’ni iki dönemdir yöneten AK Partili Sıtkı Erat. Çalışkan ve mütevazı kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Erat, Bor’un adeta çehresini değiştirmiş durumda. Misyon sahibi kişiliğiyle Bor’u vizyoner bir ilçe haline getiren Erat, şehrin altyapı ve üstyapı problemlerini çözmüş durumda. Asfaltlanmadık hiçbir cadde ve sokak bırakmayan Erat, meydan düzenlemeleri ve yeşile verdiği önemle de dikkat çekmekte. İlçeyi bir sanayi şehrine dönüştürmek isteyen Başkan Erat bu yönde de ciddi adımlar atmakta. Erat ile yola devam etmek isteyen Bor halkı ise mevcut başkanın yeniden aday gösterilmesi noktasında ısrarcı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:40
  1. Niğde’nin Bor ilçesi
  2. Başkan Sıtkı Erat
  3. Başkan Erat
  4. AK Partili Sıtkı Erat
  5. Bor

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