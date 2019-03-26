0553 313 94 23

Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi

- NBA'de Utah Jazz, Devin Booker'ın 59 sayısına rağmen Phoenix Suns'ı 125-92 mağlup etti

26 Mart 2019 Salı 10:14
Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, Devin Booker'ın 59 sayısına rağmen Phoenix Suns'ı 125-92 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Utah Jazz, konferans sonuncusu Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçı 125-92 kazandı.

Ev sahibi Jazz'da Rudy Gobert 27 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Derrick Favors ve Ricky Rubio 18'er sayı kaydetti.

Suns'ta Devin Booker'ın 59 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Booker, Rick Barry (7 kez), LeBron James (3) ve Kyrie Irving'den (2) sonra 23 yaşına basmadan birden fazla 50 sayının üstünde performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu.


- Nurkic'in bacağı kırıldı


Batı Konferansı'nda play-off'ları garantileyen Portland Trail Blazers ile Doğu'da play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets arasındaki karşılaşmanın sonucu 2 uzatmada belli oldu. Ev sahibi Trail Blazers, sahadan 148-144 galip ayrıldı.

Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 31 sayı, 12 asist, 6 ribauntla oynadı. Maçı 32 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 4 blokla tamamlayan Trail Blazers'dan Jusuf Nurkic'in sol bacağı, 2. uzatmada girdiği ribaunt mücadelesinde kırıldı. Bosna Hersekli pivot, sahadan sedyeyle çıkarıldı.

Nets'te D'Angelo Russell 39 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Spencer Dinwiddie ise 22 sayı üretti.


- Sonuçlar


Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 119-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-103

Utah Jazz-Phoenix Suns: 125-92

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 148-144 (uzatmada)


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:14
  1. Basketbol
  2. Devin Booker
  3. Jusuf Nurkic
  4. NBA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    A Milli Takımı'nda ikinci Güneş dönemi iyi başladı
    1. A Milli Takımı'nda ikinci Güneş dönemi..
    2. Evlerine dönen yarım milyon Libyalı..
    3. Bipolar bozukluk nedir nasıl tedavi..
    4. Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik..
    5. Soylu açıkladı: İtirafçıları..
    6. ASUS bilgisayarlara "arz zinciri"..
    7. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    8. Yemen’de ortalık kaynıyor
    9. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    10. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    11. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    12. Rakipsiz muhtar
    13. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    14. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    15. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    16. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    17. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    18. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    19. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    20. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    21. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    22. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    23. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    24. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    25. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    26. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    27. ABD’de otelde silahlı saldırı
    28. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    29. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    30. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti