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Aktüel

Böngöl'de down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

2020-04-19 16:57:23 -
Böngöl'de down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, down sendromlu gence sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu, evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini gidermeye devam ediyor.

Yeni Mahallede yaşayan 28 yaşındaki down sendromlu Nesrin Basuğuy'un dayısı, çağrı merkezini arayarak, salgın kısıtı nedeniyle dışarı çıkamadıklanı, bu yüzden yeğeninin doğum günü kutlaması için pasta talep etti.

Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla pasta alan polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri, evine gittikleri Basuğuy'un doğum gününü kutladı.

Ekipleri ve doğum günü pastasını gören Basuğuy, büyük bir sevinç yaşadı.

Dayı Süleyman Basuğuy, Vali Ekici ve ekiplere teşekkürlerini dile getirdi.


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