Bomonti cemaati camisini bekliyor

Megakent İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığını binbir türlü dalaverelerle kapan CHP, yıllardır yönettiği kentin en güzide ilçelerinden Şişli’yi adeta kendi haline terk etmiş. Şişli’nin Bomonti semtinde yer alan eski tekel binasının bir bölümünün camiye çevrilmesine karşı çıkan CHP zihniyeti, namaz için sokaklara taşan kalabalığı görmezden geliyor.

Küçük mescid yetmiyor

Sadece 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Bomonti Mescidi’nde Cuma namazını kılan Müslümanlar, alana sığmayarak dışarıda kalıyor ve ibadetini zor şartlarda gerçekleştiriyor. En yakın caminin 2 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Bomonti Mescidi Derneği Başkanı Mustafa Çakmak, cemaatin yeni caminin ibadete açılacağı günü iple çektiğini söylüyor.

Fatih’in emaneti İstanbul’da CHP’nin egemen olduğu ilçelerdeki cami sıkıntıları yürek dağlıyor. Şişli’nin Bomonti semtinde namaz kılacak alan bulamayan Müslümanlar, 140 metrekarelik Bomonti Mescidi’nde zorlukla ibadetini gerçekleştiriyor. Yoğun talep üzerine ESKİ Bomonti tekel yerleşkesinin bir bölümü dini ve sosyal tesis alanı olmak üzere Şişli Müftülüğü’ne verildi.

Camiye CHP karşı çıkıyor

Yıkılmak üzere olan tekel fabrikasının yenilenerek aynı mimari modeliyle bir kısmının ibadethane yapılacak olmasına, CHP’li Şişli Belediyesi ve CHP’nin arka bahçesine dönüşen TMMOB karşı çıkıyor. CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu bölgede dokuyu bozacak ve yapılaşmayı artıracak projeleri doğru bulmuyoruz” diyor. “Doku” söylemi tuhaf karşılanan Keskin’in “yapılaşma” ifadesi ise zaten betonarme olan bir yapının yeniden aynı mimari teknikle inşa edilecek olması ile boşa çıkıyor.

Cemaat yollarda

Diyanet’e tahsis kararının doğruluğunu, bölgenin tek ibadethanesi olan Bomonti Mescidi’nde sokağa taşan kalabalığın görüntüsü teyit ediyor. 140 metrekarelik mescidde Cuma namazını kılan Müslümanlar, 250 kişilik alana sığmayarak dışarıda kalıyor ve ibadetini zor şartlarda gerçekleştiriyor. Akit’in Cuma namazı esnasında görüntülediği manzara, mescid dışında kalan cemaatin, içerideki cemaatten daha kalabalık olduğunu gözler önüne seriyor.

CHP’ye çağrı

Gazetemize konuşan Dernek Başkanı Çakmak, “Gündüz nüfusu 100 bine ulaşan bölgemizdeki tek mescid burası ancak ihtiyacı karşılayamıyor. Zaten harabeye dönmüş olan Bomonti Tekel yerleşkesinin yeni planlamada aynı mimari tarzda inşa edilmesi planlanıyor. Şişli Belediyesi’nin bu projeye karşı çıkmamasını arzu ediyoruz” dedi.