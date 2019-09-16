0553 313 94 23

Bomonti cemaati camisini bekliyor

Şişli’nin Bomonti semtinde yer alan eski Tekel binasının bir bölümünün camiye çevrilmesine karşı çıkan CHP zihniyeti, namaz için sokaklara taşan kalabalığı görmezden geliyor. Sadece 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Bomonti Mescidi’nde Cuma namazını kılan Müslümanlar, alana sığmayarak dışarıya taşıyor, ibadetini zor şartlarda eda ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:55
Bomonti cemaati camisini bekliyor

Megakent İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlığını binbir türlü dalaverelerle kapan CHP, yıllardır yönettiği kentin en güzide ilçelerinden Şişli’yi adeta kendi haline terk etmiş. Şişli’nin Bomonti semtinde yer alan eski tekel binasının bir bölümünün camiye çevrilmesine karşı çıkan CHP zihniyeti, namaz için sokaklara taşan kalabalığı görmezden geliyor.

Küçük mescid yetmiyor

Sadece 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Bomonti Mescidi’nde Cuma namazını kılan Müslümanlar, alana sığmayarak dışarıda kalıyor ve ibadetini zor şartlarda gerçekleştiriyor. En yakın caminin 2 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Bomonti Mescidi Derneği Başkanı Mustafa Çakmak, cemaatin yeni caminin ibadete açılacağı günü iple çektiğini söylüyor.

Fatih’in emaneti İstanbul’da CHP’nin egemen olduğu ilçelerdeki cami sıkıntıları yürek dağlıyor. Şişli’nin Bomonti semtinde namaz kılacak alan bulamayan Müslümanlar, 140 metrekarelik Bomonti Mescidi’nde zorlukla ibadetini gerçekleştiriyor. Yoğun talep üzerine ESKİ Bomonti tekel yerleşkesinin bir bölümü dini ve sosyal tesis alanı olmak üzere Şişli Müftülüğü’ne verildi.

Camiye CHP karşı çıkıyor

Yıkılmak üzere olan tekel fabrikasının yenilenerek aynı mimari modeliyle bir kısmının ibadethane yapılacak olmasına, CHP’li Şişli Belediyesi ve CHP’nin arka bahçesine dönüşen TMMOB karşı çıkıyor. CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu bölgede dokuyu bozacak ve yapılaşmayı artıracak projeleri doğru bulmuyoruz” diyor. “Doku” söylemi tuhaf karşılanan Keskin’in “yapılaşma” ifadesi ise zaten betonarme olan bir yapının yeniden aynı mimari teknikle inşa edilecek olması ile boşa çıkıyor.

Cemaat yollarda

Diyanet’e tahsis kararının doğruluğunu, bölgenin tek ibadethanesi olan Bomonti Mescidi’nde sokağa taşan kalabalığın görüntüsü teyit ediyor. 140 metrekarelik mescidde Cuma namazını kılan Müslümanlar, 250 kişilik alana sığmayarak dışarıda kalıyor ve ibadetini zor şartlarda gerçekleştiriyor. Akit’in Cuma namazı esnasında görüntülediği manzara, mescid dışında kalan cemaatin, içerideki cemaatten daha kalabalık olduğunu gözler önüne seriyor.

CHP’ye çağrı

Gazetemize konuşan Dernek Başkanı Çakmak, “Gündüz nüfusu 100 bine ulaşan bölgemizdeki tek mescid burası ancak ihtiyacı karşılayamıyor. Zaten harabeye dönmüş olan Bomonti Tekel yerleşkesinin yeni planlamada aynı mimari tarzda inşa edilmesi planlanıyor. Şişli Belediyesi’nin bu projeye karşı çıkmamasını arzu ediyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:55
  1. Megakent İstanbul
  2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  3. CHP
  4. CHP zihniyeti
  5. Bomonti
  6. eski tekel binası
  7. Bomonti Mescidi
  8. Cuma namazı
  9. Bomonti Mescidi Derneği Başkanı Mustafa Çakmak
  10. Şişli’nin Bomonti semti
  11. tekel fabrikası
  12. CHP’li Şişli Belediyesi
  13. TMMOB
  14. CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
  15. Diyanet
  16. Akit
  17. Bomonti Tekel yerleşkesi
  18. Şişli Belediyesi

YORUM YAZ

  • ihsanihsan13 dk önce
    haki,katen bomantide bir cami yok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
  1. ATB’den zeytinyağı operatörlük eğitimi
  2. Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması..
  3. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu
  4. (Özel) ’Bipolar bozukluk’ hastası..
  5. Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2..
  6. Ümraniye Dudullu’da bir kamyon, özel..
  7. Beynindeki tümörden Anka’da kurtuldu
  8. Adana'da 13 yıllık faili meçhul..
  9. Perakende satış hacmi azaldı
  10. Bodrum'da makilik alandaki yangın
  11. Ciro endeksinde artış
  12. Gökyüzü paraşütlerle renklendi
  13. Toplam ciro yüzde 12,6 arttı
  14. Süleyman Hilmi Tunahan rahmet ve..
  15. Trump: “Ruhani ile ‘şartsız’..
  16. Bu fotoğraftakilerin hepsi aynı..
  17. Çanakkale’de silah kaçakçılığı
  18. Perakende satış hacmi Temmuz’da yüzde..
  19. (Özel) Telefonla konuşmak için yüksek..
  20. İş gücü istatistikleri (1)
  21. Son hamleyi tarihi kalede yaptılar
  22. İşsizlik oranı yüzde 13 seviyesinde..
  23. İşsizlik rakamları açıklandı!
  24. ‘Antik Tarihe Genç Bakış’ ekibi ADÜ’de
  25. Otomobilin her yerini sigara..
  26. Ordu’da 4 ahşap ev alevlere teslim oldu
  27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İdlib..
  28. İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde..
  29. Menzil cemaatinden açıklama: Biz..
  30. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine..
Para para para…
Para para para…
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

Günün Karikatürü

15 Eylül 2019
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!