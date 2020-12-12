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Gündem Bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Gündem

Bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da kısıtlama saatinde Şanlıurfa karayolu Doğum Hastanesi köprülü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bomboş yolda kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:05:00 -
Bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağında kaza meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen 34 BTK 85 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Taklalar atarak durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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