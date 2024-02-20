Bombayı patlattı: 'Gram altın 5 bin TL'yi görecek!'

Altın fiyatları haftayı yükselişle açtı. Altın yeni rekorunu kırarken yatırımcıyı bu hafta neler bekliyor? İşte 20 Şubat 2024 altın, gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Fed faiz indirimlerinin gecikeceği sinyalleri ile Orta Doğu'da güvenli limana olan taleplerin artması sonucu altın resmen sıkıştı. Ancak gerilimin tırmanması altın fiyatlarını baskıdan çıkararak yükselmesine neden oldu. Uzmanlar yatırımcıya 'altın fiyatı şu an bedava' uyarısında bulundu. Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 80 liraya yükselerek rekorunu tazeledi.

GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ BULABİLİR

Çarşamba günü açıklanacak olan Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Ocak ayı politika toplantısının tutanakları faiz indirimlerine ne zaman başlanacağının tüyolarını verecek. Fed faiz indirimlerine başladığında altın fiyatları desteklenecek. Orta Doğu'da ise sular iyice ısınmaya başladı. İsrail Eski savunma bakanı Benny Gantz "Dünya bilmeli ve Hamas liderleri de bilmeli ki, eğer Ramazan ayına (Mart) kadar rehinelerimiz evlerine dönmezse, savaş Refah bölgesi de dahil olmak üzere her yerde devam edecektir" açıklamaları ile jeopolitik riskler artıyor.

Ekonomistler "Bu tehditler devam ettiği sürece altın satılmaz. Savaş endişesi her zaman altına olan talebi artırıyor. Altın şu anda ucuz. Eğer bu tehlike artarsa gram altın 5 bin TL'yi görecek." öngörüsünde bulunuldu.

20 ŞUBAT 2024 SALI GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.002,62

Gram altın satış: 2.002,83

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.452,00

Çeyrek altın satış: 3.533,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.903,00

Yarım altın satış: 7.087,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.661,00

Tam altın satış: 14.112,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.799,00

Cumhuriyet altını satış: 14.007,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.056,00

Ata altın satış: 14.467,00