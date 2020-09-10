Bombalı saldırı için Türkiye’ye gelen 2 terörist yakalandı
Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 2 Suriye uyruklunun ülkeye patlayıcı madde ile geçiş yaptığı ve büyük şehirlerde alışveriş merkezleri, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bombalı saldırı yapacakları ve yine Suriye uyruklu bir kişinin evinde gizlendikleri tespit edildi.
Jandarma özel harekat ve komando timleri tarafından Suriye uyruklu G.E.E'nin evine gece yapılan operasyonda M.N. ve E.T, 2 sırt çantası içerisinde yaklaşık 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı, 4 adet 9 voltluk pil ile yakalandı. Patlayıcı madde imha timi tarafından yapılan incelemede patlayıcının 3 katlı bir binayı kullanılamaz hale getirecek güçte olduğu tespit edildi.