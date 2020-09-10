Bombalı saldırı için Türkiye’ye gelen 2 terörist yakalandı

Mardin'de MİT ve jandarmanın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'den 2 Suriye uyruklunun ülkeye patlayıcı madde ile geçiş yaptığı ve büyük şehirlerde alışveriş merkezleri, pazar yerleri gibi vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bombalı saldırı yapacakları ve yine Suriye uyruklu bir kişinin evinde gizlendikleri tespit edildi.