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Gündem Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 09:10:00 -

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı. Otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

Görüntülerde, İ.Z. isimli terörist, 28 Nisan'da saat 14.21 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarında 37 nolu perona giriş yapıyor. Saat 14.31'de diğer terörist Y.S. aynı perona geliyor. Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika kalan ikili, kıyafetlerini değiştirdikten sonra dışarı çıkarak ters istikametlere doğru ilerliyor.

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