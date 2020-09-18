Bombalı eylem hazırlığında yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı duruşmada, Suriye uyruklu kadın teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Miray H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Miray H'nin örgüt bünyesinde özel olarak eğitilmek suretiyle silahlı eğitimlere katıldığı, toplumda infial oluşumuna sebebiyet verecek nitelikte sabotaj eylemleri gerçekleştirmek adına özel olarak bomba eğitimi aldığı, sabotaj eylemi için Antalya'da keşif yaptığı, deşifre olmamak için sahte kimlik ve yol izin belgesi kullandığı, örgüt içerisinde bu tarz eğitimleri gerçekleştirmek adına seçilmiş kişilerden olduğu dikkate alınarak ''Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak diğer sanıklar K.O. ve C.H'nin üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mahkemede tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Miray H, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği emniyet ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, "YPG/PKK terör örgütü içerisinde tabur komutanı olarak görev yaptım. Türk Silahlı Kuvvetleri ile herhangi bir çatışmaya girmedim. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti de sanık Miray H'nin mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.