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Sosyal Medya Bombalanan evin enkazından çıkartılan Gazzeli çocuğun güçlü duruşu gündem oldu!
Sosyal Medya

Bombalanan evin enkazından çıkartılan Gazzeli çocuğun güçlü duruşu gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 23:56:00 - 2023-12-11 00:03:49

7 Ekim'den beri Gazze'yi aralıksız bombalayan katil İsrail bugün de bombardımanını sürdürdü.

Gazze'de bombalanınca yıkılan evlerinin enkazından kurtarılan çocuğun hastanedeki görüntüleri gündem oldu.

Sağ olarak kurtarılan çocuk, kendisini tedavi eden doktorlara güçlü bir şekilde, "Hiçbir şeyim yok, sadece titriyorum" dedikten sonra ayağa kalktı.

Tedbir amaçlı hastanede tutulan Gazzeli çocuğun üstündeki kıyafetlerin toz toprak içinde kaldığı görüldü.

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