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Gündem Bombacı teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı! Gül ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
Gündem

Bombacı teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı! Gül ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 11:25:00 - 2022-11-18 11:38:27

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde keşif yapan teröristin saldırı günü olduğu gibi elinde gül olduğu görüldü. Farklı kıyafetle giyen kadın teröristin bu şekilde kalabalık arasında dolaştığı görüntülere yansıyor.

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