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Siyaset Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yapacağı resmi ziyarette, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 20:36:00 - 2021-05-23 20:39:57
Bomba 'SİHA' hamlesi! İmzaları atmak için Türkiye'ye geliyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Türkiye'den İHA alacaklar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün Türkiye'den 24 adet SİHA satın alacaklarını duyurmuştu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın açıklamasına göre Baykar savunma şirketinin ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA'lar önümüzdeki yıl teslim edilecek. Bayraktar TB2 SİHA'ları, Polonya'da tanksavar füzesi fırlatıcılarına eşlik edecek. Polonya aynı zamanda lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.

İmzalar atılacak

İnsansız hava aracının satışına ilişkin anlaşmanın, bu hafta Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması bekleniyor.

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