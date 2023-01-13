Bomba rakamlar açıklandı! Ha bu da birilerine kapak olsun

Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan yılın son çeyreğinin ilk iki ayında istihdam edilenlerin sayısındaki artışın oldukça dikkat çektiğine işaret eden Milat gazetesi yazarı Gözde Altıntaş, "Verilere göre; istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu" dedi.

İşte Türkiye ekonomisinin uçuruma sürüklendiğini iddia eden çevrelerin ne kadar boş konuştuklarını ispat eden o yazı:

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı. Hatırlanacağı üzere Türkiye ekonomisi 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 büyürken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,1 daralmıştı. Öncü göstergeler yılın son çeyreğinde büyüme hızındaki yavaşlamanın devam edeceğine işaret ediyordu. Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın doğal olarak istihdama da olumsuz yönde yansıyacağı tahmin ediliyordu. Ancak rakamlar aksini gösteriyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan yılın son çeyreğinin ilk iki ayında istihdam edilenlerin sayısındaki artış oldukça dikkat çekiyor.

Verilere göre; istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti. Ekim ayında ise istihdamdaki artış 229 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

İşgücü Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.

Yakın zamana kadar aylık bültenlerde istihdamın sektörel dağılımını da takip ediyorduk. Bu veri artık üç ayda bir yayımlanıyor. Sadece iki ayda yarım milyondan fazla kişiye ilave istihdam sağlanmasında hangi sektörlerin ne kadar katkı verdiği merak ediliyor. Kasım ayında ilave istihdam edilenlerin, 190 bini kadın, 95 bini ise erkek nüfusundan oluştu. Kadınların yoğun olarak istihdam edildiği sektörler hizmet ve tarım iken, sanayi ve inşaat sektöründe ise kadınların payı oldukça düşük.

Üçüncü çeyrek büyüme verilerine göre sanayi sektöründe yüzde 0,3’lük sınırlı bir büyüme kaydedilirken, inşaat sektörü ise yüzde 14,1 daralmıştı. İstihdam rakamlarına göre son çeyrek büyüme verisinde de benzer bir tablo karşımıza çıkabilir."