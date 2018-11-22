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Bomba patladı: Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçiyor

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili Romanya basını bomba bir iddiayı gündeme taşıdı.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:08
Bomba patladı: Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçiyor

A Milli Takımın üst üste aldığı başarısız sonuçları üzerine koltuğu sallatında olan ve kamuoyu tarafından eleştirilen Rumen teknik adamın Fenerbahçe'de göreve geleceği öne sürüldü.

"TFF ile görüşüp istifa edecek"

Rumen basınındaki haberlere göre, Milli takımda umduğunu bulamayan ve alınan başarısız sonuçların ardından görevden ayrılması yakın olan Mircea Lucescu, Fenerbahçe'nin başına geçecek. Rumen teknik adamın emekli olmaması halinde bundan sonraki durağının Fenerbahçe olacağını iddia eden Rumen basını, Mart ayına kadar milli maç olmaması sebebiyle Lucescu'nun TFF ile görüştükten sonra görevden ayrılacağını iletti.

Lucescu'nun, Milli Takımda sadece 4 galibiyeti var

Mircea Lucescu, Milli Takımın başında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun görevine son verdikten sonra Erwin Koeman ile çıktığı maçlarda Galatasaray ile berabere kalırken, Anderlecht ve Alanyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. (Futbol Arena)

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:08
  1. Galatasaray
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  3. Alanyaspor
  4. Romanya
  5. Alanya
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  7. Mircea Lucescu

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