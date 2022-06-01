Bomba öneri! Tanju Özcan'ın suyuna ‘şap' katın

Hikmet Genç, müptezelliğini "ilginç anı" diye sırıtarak anlatan, son olarak da AK Partili kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor!" diyerek "ahlaksızlıkta level atlayan" CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için ilginç bir öneride bulundu. "Başkanın suyuna şap katın. Günde 2 defa. Sabah akşam, yemeklerden sonra 1 bardak şaplı su iyi gelir" diyen Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Koltuğa oturur oturmaz sığınmacılara yapılan yardımı kesti. (Kestiği yardım; iki tas çorba!..)

'Sığınmacılara suyu 10 kat fazlasıyla satacağım' dedi... ("Su içene yılan bile dokunmaz" diyen atalarımızı yanılttı... Yılan bile bu işe şaşırdı!..)

Yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlandı. (Bolu Belediyesi'ne başlık parası zahir!..)

Anlayacağınız ırkçılık, ayrımcılık, gaddarlık dibine kadar var.

Ha çok mu garip?..

Değil... Alışığız böyle şeylere. CHP için vakayı adiye...

Gelelim öteki kısma...

Bolu Belediyesi'nde ardı ardına cinsel içerikli skandallar gündeme geldi. CHP'li Başkan; "Artık zapt edemiyorum. "Belediyenin su şebekesine şap katalım" teklifinde bulundu. (Neden belediyenin su şebekesi?!..)

Katıldığı bir programda kendi anlattı. (Tüp) bebek sahibi olmak isteyen bir kadın, kendisinden yardım istemiş. (Kadını tarif ederken "türbanlı bir kadın" diyerek altını çiziyor.)

O kadına şöyle cevap vermiş; "Ben sana nasıl yardım edebilirim ki?!.." (Müstehzi bir ifadeyle)

'Müstehcen' bir ima ile böyle bir müptezelliği, "ilginç anım" diye sırıtarak anlatmıştı CHP'li Bolu Belediye Başkanı.

Önceki gün oylama sırasında AK Partili kadın meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor!" demiş...

Tamam, 'CHP'de taciz tecavüz gırla, bunlar vakayı adiye' diyebilirsiniz.

Lakin biri başkanı durdursun... Level atlamaya meyyal...

Aslında çözümü bizzat kendisi bulmuştu.

Şap!..

Başkanın suyuna şap katın. Günde 2 defa. Sabah akşam, yemeklerden sonra 1 bardak şaplı su iyi gelir.

Hem sen niye belediye şebekesine şap atıyorsun?..

Herkesi kendin gibi mi sanıyorsun başgan?!.."