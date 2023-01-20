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Medya Bomba kulis! Meral Akşener ikna oldu: O ismin adaylığını kabul etti
Medya

Bomba kulis! Meral Akşener ikna oldu: O ismin adaylığını kabul etti

14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masanın adayı belirsizliğini korurken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikna edildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 23:54:00 - 2023-01-21 00:25:44
Bomba kulis! Meral Akşener ikna oldu: O ismin adaylığını kabul etti

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi gözler henüz adayını belirleyemeyen Millet İttifakı'na çevrildi. CHP tarafından 6'lı masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul ettirilmeye çalışılırken gündeme bomba gibi düşecek bir kulis bilgisi paylaşıldı.

Ülke TV ekranlarında, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in moderatörlüğündeki ‘Akşam Baskısı’ programında siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Zafer Şahin, Şamil Tayyar’ın da katılımıyla gerçekleşen programda Türk Medya Temsilcisi Melik Yiğitel, gündeme bomba gibi  düşecek bir kulis bilgisi paylaştı.

CHP Akşener'i Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ikna etti

Yiğitel, CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, İYİ Parti'yi ikna ettiğini paylaştı.

Üst düzey CHP'li yöneticiyle konuştuğunu belirten Yiğitel, ''Kemal Bey'in çatı adaylığı bitti. Bitti derken çatı adaylığı garantilendi. Benim konuştuğum kişi, ''Bütün pürüzler giderildi. İYİ Parti ikna oldu.' dedi. İYİ Parti'yi şöyle ikna etmişler. Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve yetkili. Diğerlerine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok. Bakanlık var. Bu anlaşma İYİ Parti ile CHP arasında. Masada da problem çok çıkmaz diyorlar. CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Meral Hanım'ı büyük ölçüde ikna etti.'' ifadelerini kullandı.

Gözler 26 Ocak'a çevrildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 11. toplantıda6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını ele alması bekleniyor.

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