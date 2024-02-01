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Siyaset Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?
Siyaset

Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?

Yeniakit Publisher
2024-02-01 23:14:00 - 2024-02-01 23:16:25
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna geri dönme' amacının olduğunu söylemesinin ardından gazeteci Fadime Özkan 'CHP'de 1 Nisan sonrasında yeni bir mücadele, yeni bir olağanüstü kurultaya gitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmakla ilgili bir hesabı olduğu aşikar.' dedi.

Yerel seçimlere artık sayılı günler kala bazı illerdeki adaylar da şekillenmiş durumda. Muhalif partiler ise aday belirleme hususunda bir hayli sıkıntı yaşıyor. Sözde değişim naralarının atıldığı CHP'de Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte sıkıntıların azalması beklenirken problemlerin daha da arttığı gözlerden kaçmıyor.

Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan hesabı

CHP'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılar 24 TV'de yayınlanan Yağmur Yıldız'ın sunduğu "Temsil Heyeti" programında da masaya yatırıldı.

CHP'nin kurultaydan hemen sonra üç başlı bir görüntü verdiğini söyleyen Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, "CHP, 1 Nisan sonrasında yeni bir mücadele, yeni bir olağanüstü kurultaya gitme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da yeniden genel başkan olmakla ilgili bir hesabı olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

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