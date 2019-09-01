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Bomba kulis bilgisini paylaştı! İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Ağustos Resepsiyonu'nda verdiği görüntü gündemden düşmüyor. Görüntünün ardından 'İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor' soruları sorulmaya başlandı. Yazar Mahmut Övür, İYİ Parti kulislerindeki son bilgileri aktardı.

01 Eylül 2019 Pazar 18:10
Bomba kulis bilgisini paylaştı! İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 30 Ağustos resepsiyonunda gerçekleştirdiği görüşme çok konuşulmuştu. Erdoğan ile Akşener'in görüşmesi “Partiler arası yakınlaşma mı var?”, “İYI Parti, Cumhur İttifakı’na göz mü kırpıyor?” sorularını gündeme getirirken Sabah’tan Mahmut Övür, resepsiyondaki İYI Parti kulislerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonunda gerçekleştirdiği görüşme çok konuşulmuştu. Erdoğan ile Akşener'in görüşmesi, “Partiler arası yakınlaşma mı var?”, “İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na göz mü kırpıyor?” sorularını gündeme getirdi.

Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayında resepsiyon verildi. Resepsiyona birçok siyasetçi ve tanınan isim katıldı. Katılanlar arasında en çok dikkat çeken isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkıştığı kare sosyal medyada çok konuşuldu.

Mahmut Övür, bugünkü “Resepsiyonda ne konuşuldu?” başlıklı yazısında, resepsiyondaki İYİ Parti kulislerini aktardı.

Mahmut Övür, “Külliye'deki resepsiyon alanına girdiğimde, çevreme biraz da dünle bugünü buluşturan o ruha sahip çıkanlar gözüyle baktım. Sürprizler de vardı, ilginç isimler de... Eskilerden Başbakan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve Yıldırım Akbulut oradaydı. Ama gözler daha çok mevcut siyasi parti liderlerindeydi. Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek, Mustafa Destici ve Önder Aksakal katılan liderlerdi. Katılmayan ve özellikle manidar karşılanan isim ise cumhuriyetin kurucu partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in en mutlu olduğu an

"İYİ Parti ile Cumhur İttifakı arasında yeni bir ilişki olabilir mi?"

“Bu tabloda ilgi çeken isim Meral Akşener'di” diyen Mahmut Övür, şöyle devam etti:

“Başkan Erdoğan, katılan bütün liderlerle görüştü ama Akşener'le samimi el sıkışması bir hayli ilgi çekti. Bunun bir nedeni CHP'yle hareket etmesiyse bir diğer nedeni de son dönemde siyasi kulislerde yoğun biçimde konuşulan İYİ Parti- Cumhur İttifakı'nın yakınlaşma ihtimaliydi.”

Mahmut Övür'ün, İYİ Parti ile ilgili şu satırları dikkat çekti:

“Siyasetle ilgili merak edilen ‘Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' sorusuyla, yukarıda da sözünü ettiğim ‘İYİ Parti ile Cumhur İttifakı arasında yeni bir ilişki olabilir mi?' sorusuydu. Siyasetçilerin genel yaklaşımı şuydu: ‘Önümüzde seçimsiz en az 3 yıl var ve her şey hızlı değişiyor. Öngörmek çok zor.”

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 18:10
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Nuri Nuri 7 dk önce
    E hani 15 inde göreceğiz filan diyordu bu?Bilmem papaz fetönün başkan yapmak istediği kadın idi.
  • Cem İYİ Cem İYİ 11 dk önce
    Şerle işimiz olmaz. İyi hayırlı insanlarız biz.
  • Ben C Ben C11 dk önce
    bence güzel olur

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