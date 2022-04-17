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Siyaset Bomba kulis bilgisi! 'Millet İttifakı'nın adayı Zülfü Livaneli'
Siyaset

Bomba kulis bilgisi! 'Millet İttifakı'nın adayı Zülfü Livaneli'

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının Zülfü Livaneli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 19:08:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

Uğurlu, 6'lı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "yıpranır" gerekçesi ile açıklama yapmamalarına dikkat çekerek, aday üzerinde uzlaşıldığını söyleyip şu bilgiyi paylaştı:

Zillet ittifakının ortak adayı Zülfü Livaneli.

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Yorumlar

lkj

z. ittifaki gelirse çalmadan oynamanın zamanıdır. livwaneli olur ve kazanırsa oda söyler. ülkemde dinler.

099

bydindan onama aldimiki acaba????
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