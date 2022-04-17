Bomba kulis bilgisi! 'Millet İttifakı'nın adayı Zülfü Livaneli'
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayının Zülfü Livaneli olduğunu söyledi.
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Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli bir kulis bilgisi paylaştı.
Uğurlu, 6'lı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda, "yıpranır" gerekçesi ile açıklama yapmamalarına dikkat çekerek, aday üzerinde uzlaşıldığını söyleyip şu bilgiyi paylaştı:
Zillet ittifakının ortak adayı Zülfü Livaneli.