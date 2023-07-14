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Medya Bomba Katar iddiası! Bunu yapmaya hazırlanıyorlar
Medya

Bomba Katar iddiası! Bunu yapmaya hazırlanıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-07-14 12:46:00 -
Bomba Katar iddiası! Bunu yapmaya hazırlanıyorlar

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Katar’ın KKTC’yi tanıma hazırlıkları yaptığını iddia etti.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Katar’ın KKTC’yi tanıma hazırlıkları yaptığını iddia etti. Katar’ın, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana yerleşime kapalı olan ve  8 Ekim 2020 tarihinde kısmi olarak açılan Maraş bölgesinde yeni yapılacak binaların, otellerin ve tesislerin finansmanı için kolları sıvadığını belirten Ataklı, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“Katar gezisi ile ilgili bir dedikodu (…) duydum.

Katar bu ziyaret sırasında KKTC’yi tanıyacağını açıklayabilirmiş. Dedikoduların kaynağında “Katar gözünü Maraş’a dikti” iddiası da var.

Biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana yerleşime kapalı olan Maraş bölgesi kısmi olarak açıldı. Buraya çok ciddi yatırımlar olacağı ve bir turizm merkezi yapılacağı belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(…) İşte Katar bu imara açılma operasyonunda pay almaya çalışıyormuş. Yeni yapılacak binaların, otellerin ve tesislerin finansmanı için Katar kolları sıvamış bile. Bu nedenle KKTC’yi tanıyacakmış.”

 

 

 

 

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