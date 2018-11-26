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Bomba iddia: Yusuf Namoğlu, Hüseyin Göçek'i fırçaladı!

Galatasaray - Konyaspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunu değerlendiren spor yorumcusu Şansal Büyüka, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun Hüseyin Göçek'e tepki gösterdiğini iddia etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:31
Bomba iddia: Yusuf Namoğlu, Hüseyin Göçek'i fırçaladı!

Galatasaray - Konyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışılmaya hala devam ediliyor. Son olarak Şansal Büyüka, pozisyon hakkında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştuğunu söyledi.

beIN Sports Haber kanalında konuşan Şansal Büyüka, "Bugün MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. 'Haydi VAR'dan çağırmadılar kardeşim, madem bu kadar yüksek itiraz var, git de bir kendin bak' diyor." sözlerini kullandı.

Demirkol: VAR bunun için var zaten

Mehmet Demirkol ise "Adam gelmiş jilet gibi kaymış topu almış çıkmış. Şimdi bunu göremedin diyelim, VAR bunun için var zaten. Git konuş gerekiyorsa izle. İşlerini doğru yapmıyorlarsa yayınlasınlar, zarar gören de görsün." dedi. (Sporx)

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:31
  1. Galatasaray
  2. Konya
  3. Konyaspor
  4. Hüseyin Göçek
  5. Yusuf Namoğlu
  6. Mehmet Demirkol
  7. Şansal Büyüka

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