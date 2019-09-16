Bomba iddia! Yıldırım Demirören, Beşiktaş'a geri dönüyor Bir dönem Beşiktaş kulübü başkanlığı ve son olarak da TFF başkanlığı görevini yapan Yıldırım Demirören'in tekrardan siyah beyazlı ekibe döneceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta ligin ilk 4 haftasında alınan kötü sonuçların ardından Siyah Beyazlı yönetime taraftarlardan yoğun bir eleştiri gelirken dün oynanan Gazişehir maçını tribünden takip eden Başkan Fikret Orman’a da büyük tepki gösterildi.



Ajansspor'un haberine göre, eski başkan Yıldırım Demirören'in Beşiktaş başkanlığı için düğmeye bastı. Son derece önemli bir kongre desteği de aldığı konuşulan Demirören, başkan Fikret Orman’ın karşısına çıkabileceği olağanüstü kongre şartlarını değerlendiriyor.

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