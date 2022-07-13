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Gündem Bomba iddia: Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in beyin ölümü gerçekleşti!
Gündem

Bomba iddia: Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in beyin ölümü gerçekleşti!

ABD'de adı bilinmeyen bir hastanede tedavi altında olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in beyin ölümünün gerçekleştiği iddia ediliyor. Önceki gün çıkan haberlerde Gülen'in kalbinin durduğu ve sonrasında doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldığı belirtilmişti. Sağlık durumu kötüleşen Gülen'in bir süre önce entübe edildiği gelen haberler arasında yer alıyordu.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 02:14:00 -
Bomba iddia: Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in beyin ölümü gerçekleşti!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in beyin ölümünün gerçekleştiği iddia ediliyor.

Teröristbaşı Gülen, New Jersey'de adı bilinmeyen bir hastanede tedavi görüyordu.

Sağlık durumu son dönemde ağırlaşan teröristbaşı Gülen'in entübe edilerek uyutulduğu öğrenilmişti.

Dün çıkan haberlerde ise Gülen'in kalbinin durduğu sonrasında doktorların müdahelesi ile çalıştırıldığı belirtilmişti.

Örgüt içinde ise Gülen'in ölümü sonrası için 'taht kavgasının' başladığı iddia edilmişti.

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