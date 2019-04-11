Bomba iddia: Seçimler tekrarlanırsa Saadet Partisi'nin adayı... Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki seçimlerin tekrarlanması halinde Saadet Partisi'nin adayını çekeceğini iddia etti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'da seçimlerin yenilnemesi kararının çıkması durumunda bazı adayların çekileceğini iddia etti. CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Selvi, önemli kulis bilgilerini paylaştı. Saadet Partisi'nin adayını geri çekebileceğini belirten Selvi ''Bana gelen kulis bilgileri seçimin yenilenmesi kararı çıkarsa Saadet Partisi'nin adayının geri çekeceği yönünde. Tabi yeniden seçim söz konusu olursa adayların oy oranı da mutlaka değişecek, aynı kalmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.