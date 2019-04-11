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Seçim 2019 Sayfası

Bomba iddia: Seçimler tekrarlanırsa Saadet Partisi'nin adayı...

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki seçimlerin tekrarlanması halinde Saadet Partisi'nin adayını çekeceğini iddia etti.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:27
Bomba iddia: Seçimler tekrarlanırsa Saadet Partisi'nin adayı...

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'da seçimlerin yenilnemesi kararının çıkması durumunda bazı adayların çekileceğini iddia etti.

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Selvi, önemli kulis bilgilerini paylaştı.

Saadet Partisi'nin adayını geri çekebileceğini belirten Selvi ''Bana gelen kulis bilgileri seçimin yenilenmesi kararı çıkarsa Saadet Partisi'nin adayının geri çekeceği yönünde. Tabi yeniden seçim söz konusu olursa adayların oy oranı da mutlaka değişecek, aynı kalmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 21:27
  1. İstanbul
  2. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
  3. Saadet Partisi

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