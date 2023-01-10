  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne altın, ne dolar! Çinli kripto milyarderi: TRON mucidi yatırımları, yatırım aracı ve borsa hamlesi şaşırttı!

Togg ABD devi Tesla'yı şaşırttı

CHP İzmir İl Başkanı belli oldu... Mason Soyer istediği ismi başkan yaptıramadı!

İslam Memiş hiç bu kadar iddialı olmamıştı! Sandık altını uçurdu… Yeni rekorlar yolda

Sıcak kış için tarımda acil çağrı! Küresel iklim değişikliğine dikkat: İklim değişikliğinin tarıma etkisi

Milli Muharip Uçak'ı gören ABD'den Türkiye'ye 'yok artık' dedirtecek teklif geliyor! Canlı yayında açıkladı

O anladı da bizdeki papazlar anlamadı! Papa Franciscus mesajı Erdoğan barışı sağlamaya...

İyi Parti'de bir skandal daha! Darbeye destek, Cumhurbaşkanı'na ağır hakaret!

Araç sahipleri için olmazsa olmaz! Fiyatı İstanbul'da 10 bin TL'yi aştı bile... İndirim haberi bekleniyor

İstanbul’un yaklaşık 3.5 aylık suyu kaldı
Gündem Bomba iddia! O isim, Beyaz TV'den kovuldu
Gündem

Bomba iddia! O isim, Beyaz TV'den kovuldu

Sevgilisi "Şuuru bulanık" dedikten sonra kendisinden henüz haber gelmeyen Seren Serengil hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Ebru Yaşar haberi Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'da sonu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:29:00 -
Bomba iddia! O isim, Beyaz TV'den kovuldu

Sevgilisi "Şuuru bulanık" dedikten sonra kendisinden henüz haber gelmeyen Seren Serengil hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Ebru Yaşar haberi Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'da sonu oldu.
Hadise, Gülşen, Şeyma Subaşı ve Gülben Ergen gibi isimlere ağzına gelen söyleyen Seren Serengil'e ne oldu? Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz yayınını terk eden ve hastanelik olduğu söyleyen Serengil'in Beyaz TV’den kovulduğu iddia edildi.

Uçan Kuş'un haberine göre; Ebru Yaşar’ın eşinin sahibi olduğu kanaldan olaylı ayrılan Seren Serengil yayında Ebru Yaşar haberini yayınlatmak istemedi.

Yayın öncesi “Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam” diye itiraz eden Seren Serengil ve yapımcı gerildi. Yapımcı Bilal Özbilge iddiaya göre Seren’e “Çık, git gelme” dedi. Seren Serengil de progrlakin çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.

Seren Serengil'in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe’nin geleceği iddia edildi.

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23