Bomba iddia! O isim, Beyaz TV'den kovuldu

Sevgilisi "Şuuru bulanık" dedikten sonra kendisinden henüz haber gelmeyen Seren Serengil hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. İddiaya göre Ebru Yaşar haberi Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz'da sonu oldu.

Hadise, Gülşen, Şeyma Subaşı ve Gülben Ergen gibi isimlere ağzına gelen söyleyen Seren Serengil'e ne oldu? Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz yayınını terk eden ve hastanelik olduğu söyleyen Serengil'in Beyaz TV’den kovulduğu iddia edildi.

Uçan Kuş'un haberine göre; Ebru Yaşar’ın eşinin sahibi olduğu kanaldan olaylı ayrılan Seren Serengil yayında Ebru Yaşar haberini yayınlatmak istemedi.

Yayın öncesi “Ben Ebru Yaşar haberi yayınlamam” diye itiraz eden Seren Serengil ve yapımcı gerildi. Yapımcı Bilal Özbilge iddiaya göre Seren’e “Çık, git gelme” dedi. Seren Serengil de progrlakin çıkıp, hemen sonrasında canlı yayını terk etti ve gitti.

Seren Serengil'in yerine Ece Erken ya da Pınar Eliçe’nin geleceği iddia edildi.