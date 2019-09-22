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Bomba iddia! Netanyahu affedilmek için görevi bırakacak

İsrail basını, hakkındaki yolsuzluk dosyalarının Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesine karşılık, katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakacağını söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 09:37
Bomba iddia! Netanyahu affedilmek için görevi bırakacak

Terörist İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun salı günü yapılan genel seçimlerde partisinin hükümet dışında kalma ihtimali üzerine siyaseti bırakmak istediği iddia edildi. Hakkında yolsuzluk dosyaları olan İsrailli siyasi, Cumhurbaşkanı Rivlin tarafından affedilerek çekilmeyi planlıyor.

İsrail medyası, 17 Eylül'de yapılan seçimlerden umduğunu bulamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dikkat çekici iddialarda bulunuyor. Kanal 13 Televizyonu'nun haberine göre, Netanyahu aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den yolsuzluk suçlamaları için af talep etmenin yollarını araştırıyor.

Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak en az bir kişiyle görüştüğü ancak söz konusu kişinin Rivlin'in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi. Haberde ayrıca, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklifi kati suretle reddedeceği vurgulandı.

Hapsi boylayabilir

İsrail'de yapılan genel seçimlerde partisi ikinci sıraya gerileyen Başbakan Binyamin Netanyahu, kurulması muhtemel hükümette yer almaması durumunda dokunulmazlığının kalkması ile beraber yargılanabileceği biliniyor.

Partisi ikinci sıraya düşen ve rakibi Benny Gantz'ın hükümet kurma görüşmelerine yanaşmadığı İsrail Başbakanı hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Netanyahu kendisine mali imtiyaz sağlamakla, görevi kötüye kullanmakla ve iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almakla suçlanıyor.

Hapisten kaçmak için tek yol hükümet kurmak

Hükümette yer almaması ve dokunulmazlığının kaldırılmasıyla beraber yargılanma sürecine başlanması ve bu çerçevede hakkındaki davaları kaybetmesi durumunda Netanyahu'nun hapse girebileceği öngörülüyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Gantz ile Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın gerisine düşerek, meclise (Knesset) sadece 31 milletvekili gönderebildi.

Yolsuzluk davalarının gölgesinde nisan ayındaki seçimlere giren ve hükümeti kurma görevi tevdi edilmesine rağmen başarısız olan ve bir kez daha ülkeyi erken genel seçime iten Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı adeta yeniden sandıktan dönmüş oldu.

Savcı ifadesini alacak

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 2-3 Ekim'de hakkındaki 3 ayrı dosyaya yönelik dinlenmesi planlanlandığı belirtildi. Başbakan'ın bu tarihlerin ertelenme talebi ise reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 09:37
  1. Binyamin Netanyahu
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