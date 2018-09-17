Bomba iddia Mesut Özil Arsenal'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı Manchester United'a transfer olacağını iddia etti.17 Eylül 2018 Pazartesi 02:39
İngiltere'de yayım yapan Daily Star gazetesi, Arsenal'da mutsuz olduğunu ileri sürdüğü Mesut Özil'in ocak ayında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceğini yazmıştı.
Topçular'ın teknik patronu Unai Emery, Mesut'la aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları ısrarla yalanlasa da bugün Ada basınından yıldız futbolcuyla ilgili dev bir iddia daha geldi.
Ada'nın önde gelen gazetelerinden Daily Express, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcunun ocak ayında Manchester United'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın asbaşkanı Ed Woodward'un ara transfer döneminde Mesut'u Jose Mourinho'ya hediye etmek istediği belirtildi. Mourinho ve Mesut, Real Madrid'de de birlikte çalışmışlardı.
(Fanatik)
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