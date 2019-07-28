Bomba iddia: Melih Gökçek'e yeni görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti'de yeni bir sürece gidileceğini açıklamasının ardından Melih Gökçek'e yeni bir görev verileceği iddia edildi.

"7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ile ilgili yeni bir süreç başlatacaklarını ifade etmesinin ardından Yeniçağ yaptığı bir haber ile yeni bir ortaya attı. Gökçek'e genel başkan yardımcılığı görevi Habere göre, kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilatın yenileceği konuşulurken, 7. Olağan Büyük Kongre'de teşkilat yeni bir yapılanmaya giderken eski Ankara Büyükşehir Beleye Başkanı Melih Gökçek'in genel başkan yardımcılığına getirileceği öne sürüldü.

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