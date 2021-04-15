Bomba iddia kulisleri hareketlendirdi! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifine hayır diyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında, "Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır." diyerek bomba bir çıkışta bulundu. Selvi, yazısında, "Ya Akşener aday olacak ya da adayı kendisi belirleyecek" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kilit bir rolü olmadığını ifade etti.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının bir bölümü, Ya Akşener aday olacak ya da adayı kendisi belirleyecek, Kılıçdaroğlu etkisiz eleman demeye getiriyor,

İşte o yazı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili soruya verdiği yanıt cumhurbaşkanlığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Millet ittifakında ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum” demişti. Akşener’e, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı soruldu. Akşener de, “Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur, ne biter, hepimiz görürüz” karşılığını verdi.

Bu ne anlama geliyor? Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır.

Altın hisse Akşener'de

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda en etkili isim yine Akşener olacak. Yine diyorum çünkü 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engellemişti. Bu kez de altın hisse Akşener’in elinde. Ortak aday mı çıkacak, Meral Akşener aday olacak mı, ilk tura her parti kendi adayıyla mı girecek, ortak aday olursa kim olacak? Kilit isim Akşener. Aday olmasa da kimin aday olacağını belirleyecek.