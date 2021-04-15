  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bomba iddia kulisleri hareketlendirdi! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifine hayır diyecek
Siyaset

Bomba iddia kulisleri hareketlendirdi! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifine hayır diyecek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vermeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:45:00 - 2021-04-15 16:08:53

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de bugünkü yazısında, "Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır." diyerek bomba bir çıkışta bulundu. Selvi, yazısında, "Ya Akşener aday olacak ya da adayı kendisi belirleyecek" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kilit bir rolü olmadığını ifade etti.

Abdülkadir Selvi'nin yazısının bir bölümü, Ya Akşener aday olacak ya da adayı kendisi belirleyecek, Kılıçdaroğlu etkisiz eleman demeye getiriyor,

İşte o yazı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili soruya verdiği yanıt cumhurbaşkanlığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Kılıçdaroğlu, “Millet ittifakında ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum” demişti. Akşener’e, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı soruldu. Akşener de, “Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur, ne biter, hepimiz görürüz” karşılığını verdi.

Bu ne anlama geliyor? Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek mi veriyor? Peşinen söyleyeyim, hayır.

Altın hisse Akşener'de

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda en etkili isim yine Akşener olacak. Yine diyorum çünkü 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak adaylığını engellemişti. Bu kez de altın hisse Akşener’in elinde. Ortak aday mı çıkacak, Meral Akşener aday olacak mı, ilk tura her parti kendi adayıyla mı girecek, ortak aday olursa kim olacak? Kilit isim Akşener. Aday olmasa da kimin aday olacağını belirleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA ile öldürülen teröristin ajandasından bakın neler çıktı!
Gündem

SİHA ile öldürülen teröristin ajandasından bakın neler çıktı!

SİHA ile öldürülen ‘Dr. Amara’ kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı’nın üzerindeki ajandadan saldırı planları çıktı. Teröristlerin İstanbul Ad..
Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'dan Türkiye'ye bir davette bulunulduğunu açıkladı.
Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’
Gündem

Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay