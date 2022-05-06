Bomba iddia! İmamoğlu ile ilgili yakında o karar alınabilir

Ekrem İmamoğlu'nun artık genel merkezle ipleri tamamen kopardığını, yakın dönemde partisi tarafından muhalefeti zayıflatan “bir bölen” ilan edilmesinin ihtimal dâhilinde olduğunu belirten Zafer Şahin, "Artık geri adım atma, ilişkileri tamir etme şansı da pek kalmadı. İleri vites yapmak dışında bir seçeneği yok gibi. Yazın bir köşeye... Muhalefet blokunda CHP’nin merkezinde olacağı bir fırtına patladı, patlayacak" dedi. Şahin, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İki gündür Ekrem İmamoğlu’nun çok merak edilen Karadeniz gezisiyle ilgili yorum ve analizleri inceliyor, haber kaynaklarımla görüşüyorum. Sadece CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar değil İmamoğlucu diyebileceğimiz isimler de gezinin tam bir hayal kırıklığına dönüştüğü düşüncesinde.

Bunun çok basit bir sebebi var. Siyaset bir iddia işidir. Hele gönlünüzden Cumhurbaşkanı adaylığı geçiyorsa bu iddianızı göğsünüzü gere gere ortaya koymak zorundasınız. İmamoğlu bu cesareti gösteremiyor. Aday mısınız sorularına “Havet” demekle yetiniyor.

80’ine merdiven dayamış Murat Karayalçın bile bu konuda ondan daha kararlı ve cesur bir söyleme sahip. “Genel Başkanım aday olmazsa ben aday olurum” diyor. İmamoğlu bunu bile söyleyemiyor! Ve o çok istediği havayı bir türlü yakalayamıyor.

Partiye ve Kılıçdaroğlu’na rağmen Cumhurbaşkanı adayı olamayacağının farkında belki de. An itibarıyla CHP Genel Başkanlığı onun için daha makul bir hedef gibi görünüyor. Ama bu gidişle o hedefi de yakalaması zor. Çünkü siyasi zekâya sahip bir ekiple hareket etmediği çok belli. Medyada, siyasette, sokakta İmamoğlu’nun genel merkezi karşısına alarak yaptığı gezi değil yanında götürdüğü gazeteciler tartışılıyor. Gazeteciler gezinin önüne geçti! Bu nereden bakarsanız bakın bir iletişim hatasıdır. Daha yolun başında çuvalladığınızın göstergesidir.

Buraya kadar eksiklikleri yazdık. Her şeye rağmen İmamoğlu’nun Karadeniz’den verdiği mesajların CHP ve 6’lı masaya yansımaları muhakkak olacaktır. İmamoğlu artık genel merkezle ipleri tamamen kopardı. Yakın dönemde partisi tarafından muhalefeti zayıflatan “Bir bölen” ilan edilmesi ihtimal dâhilinde. Artık geri adım atma, ilişkileri tamir etme şansı da pek kalmadı. İleri vites yapmak dışında bir seçeneği yok gibi. Yazın bir köşeye... Muhalefet blokunda CHP’nin merkezinde olacağı bir fırtına patladı, patlayacak..."