Bomba iddia! Galatasaray, Süper Lig'in yıldız futbolcusu ile anlaşma sağladı

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli değişiklikler yapan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi. Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı sağ bek oyuncusu Douglas ile sarı kırmızılı takımın gelecek sezon için prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

Uzun süredir sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray ilk hamlesini yaptı. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, uzun süredir Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas ikna edildi. Sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray sözleşme imzalayacak.

Demir Grup Sivasspor'un bu sezon Barcelona'dan kiraladığı sağ bek oyuncusu Douglas'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.