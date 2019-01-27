Bomba iddia! Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı ile anlaştı

Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş Manuel Fernandes iddiası geldi. Rusya basınının haberine göre Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray'a gitmeyi kabul etti.



Rus Basını, Galatasaray'ın Manuel Fernandes ile anlaştığını Yazdı

Bonservis ücreti ödemeyecek!



İki takımın transfer için görüşmelere devam ettiği, Fernandes'in ya devre arasında ya da sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edildi. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernandes, sezon sonunda gelirse Galatasaray, transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.



2014 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova takımına transfer olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Rus ekibiyle ligde 15 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist üretti.