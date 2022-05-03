Bomba iddia! Davutoğlu, o hamle için hazırlık yapıyor

Paylaştığı kulis bilgileriyle bilinen Abdulkadir Selvi, yine bomba bir iddiayı ortaya attı. Selvi, Ahmet Davutoğlu’nun önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapıp “Seçimlere çınar yaprağı logomuzla gireceğiz” diyeceğini ileri sürdü. İşte Hürriyet gazetesindeki o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi logosuyla katılacağını açıklayınca, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi arasında, önce kim açıkladığı polemiği yaşandı.

Gelecek Partililer, önce biz açıkladık deyip Davutoğlu’nun videosunu yayınladılar. Önümüzdeki günlerde ise Davutoğlu’nun yeni bir açıklama yapıp “Seçimlere çınar yaprağı logomuzla gireceğiz” diyeceği söyleniyor. Davutoğlu daha önce zaten, “Çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer” demişti."