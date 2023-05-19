Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası İbrahim Kalın’ı o göreve getirecek

14 Mayıs seçimleri sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Gözler 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna çevrildi.

Seçim çalışmaları kadar seçim sonrası hazırlıklar da hızlandı. Affını isteyerek aday olmayan Fahrettin Koca'nın seçim sonrası yeniden kabinede olacağı konuşuluyor.

Fahrettin Koca cumhurbaşkanı yardımcısı olacak iddiası

AK Parti kulislerinde konuşulanları Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında aktardı. Pehlivan, özetle şunları kaydetti:

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“AKP cephesinde (…) seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda. Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor. 3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğu AKP kulislerinde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da Dışişleri Bakanlığı koltuğu için hazırlıklar yaptığı öne sürülüyor. MHP’nin oylarını artırmasının, Süleyman Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalini yükselttiği de iktidar kanadındaki söylentiler arasında.”