Bomba iddia! CHP'li vekiller Akşener'e imza vermeyecek

Erken seçim kararının açıklanmasından bu yana ekranlarda muhalefetin adaylarının kimler olacağı tartışmaları devam ediyor. Erken seçim olacağını çok önceden bilen ANAR Başkanı İbrahim Uslu, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir iddiada bulundu. Uslu, "CHP'den İYİ Parti'ye geçen bazı vekillerin Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına imza vermeyeceklerini düşünüyorum" dedi.