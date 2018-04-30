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Bomba iddia! CHP'li vekiller Akşener'e imza vermeyecek

ANAR Başkanı İbrahim Uslu, katıldığı bir televizyon programında CHP'den İYİ Parti'ye geçen bazı vekillerin Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığına imza vermeyeceklerini söyledi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:12
Bomba iddia! CHP'li vekiller Akşener'e imza vermeyecek

Erken seçim kararının açıklanmasından bu yana ekranlarda muhalefetin adaylarının kimler olacağı tartışmaları devam ediyor. Erken seçim olacağını çok önceden bilen ANAR Başkanı İbrahim Uslu, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir iddiada bulundu. Uslu, "CHP'den İYİ Parti'ye geçen bazı vekillerin Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına imza vermeyeceklerini düşünüyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 21:12
  1. Meral Akşener

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