Bomba iddia! Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri

Beşiktaş yönetiminden santrfor transferi için sürpriz bir hamle geldi… Forvetsiz kalan Şenol Güneş’e Cenk Tosun’u vermek için hamle geldi. Everton’da forması riske giren ve yedek kalmaya başlayan Cenk için ön görüşmeler yapıldı.

Ali Naibi, Everton’ın sportif direktör Marcel Brands ile bir görüşme yaptı… Cenk’in durumunu ve planlarını sordu. Cenk’le ilgili herhangi bir tasarrufları olup olmayacağı hakkında bilgi edinmek istedi. Brands henüz bir karar vermediklerini iletti.

Şenol Güneş’in de Cenk’e, “Çin’e falan gidip kariyerini bitirme… eğer takımdan ayrılman istenir ve Premier Lig veya İspanya gibi büyük bir ligden teklif alamazsan Beşiktaş’a dön” teklifinde bulundu. Cenk ise, “hocam beni tanıyorsun. Kolay vazgeçen birisi değilim” cevabını verdi.

Kaynak: Fotospor