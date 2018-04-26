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Bomba iddia: Bahçeli Gül'ü reddetti!

Star Gazetesi yazarı Yahya Bostan çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Bostan, "Gül, CHP ve bilinmeyenler" ismini verdiği yazısında Abdullah Gül'le ilgili flaş iddialar ortaya attı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:59
Bomba iddia: Bahçeli Gül'ü reddetti!

Yahya Bostan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yılbaşındaki konuşmasında isim vermemişti ancak mesajları 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yorulmuştu. Erdoğan “Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek (yola) çıktık. Bu trenden düşenler kusura bakmasın düştükleri yerde kalırlar” diyordu.

Basına yansımıyordu fakat o günlerde kulisler Gül yönünden hareketliydi. Gül’ün 15 Temmuz’dan sonra MHP lideri Bahçeli’den –kimine göre dört kez- randevu talebinde bulunduğu duyulmuştu. Ancak MHP Genel Merkezi bu taleplere kapalıydı. Daha sonra ibre Saadet Partisi’ne dönmüştü.

Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Çankaya Ahenk Sokak’taki evde bir araya geliyordu. Bu görüşmeler birkaç kez gerçekleşmişti. Temel bey bu görüşmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelmişti. Görüşme trafiği siyaseti yakından izleyenlerin dikkatinden kaçmıyordu.

Özetlemek gerekirse.. Pazartesi ayyuka çıkan ittifak meselesi aslında aylardır kapalı kapılar ardında pişirilen, Kasım 2019’a zaman ayarlı bir projeydi. Gül’ün şartı, Erdoğan karşıtlarının tek adayı olarak sahneye çıkmasıydı. Bir başka adayı kabul etmiyordu. Uluslararası aktörlerden bu projeye yönelik olumlu işaretler de geliyordu. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Gül, 11. Cumhurbaşkanı’nın çatı adaylığı konusunda uzlaşmaya varmış, geriye Meral Akşener’i ikna etmek kalmıştı"

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:59
  1. Abdullah Gül
  2. Devlet Bahçeli

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