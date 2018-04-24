Bomba iddia: Aziz Yıldırım komplo kurdu!

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Aziz Yıldırım'ın "Ben komplo olduğunu daha birinci dakikada anladım ve Hasan Çetinkaya'yı aradım. Komplo var dikkatli olun dedim" sözlerine tepki gösterdi. Hıncal Uluç, "Aziz Yıldırım bu komployu daha maçın birinci dakikasında anlamışsa bilinki kendi kurmuştur" dedi.