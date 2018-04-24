Bomba iddia: Aziz Yıldırım komplo kurdu!
Geçen hafta oynanan ve olaylı şekilde tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmaları devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın bugün yaptığı açıklamalardan sonra tartışmalar daha da alevlendi.24 Nisan 2018 Salı 21:22
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Aziz Yıldırım'ın "Ben komplo olduğunu daha birinci dakikada anladım ve Hasan Çetinkaya'yı aradım. Komplo var dikkatli olun dedim" sözlerine tepki gösterdi. Hıncal Uluç, "Aziz Yıldırım bu komployu daha maçın birinci dakikasında anlamışsa bilinki kendi kurmuştur" dedi.
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