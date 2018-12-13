Bomba iddia: Ali Koç Comolli'den vazgeçemez, çünkü...

Sabah yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert ifadelerle eleştirdi. Toroğlu, Ali Koç'un Damien Comolli'den vazgeçemeyeceğini bunun sebebinin de Koç Grubu'nun yurt dışındaki iş yaptığı ülke gruplarıyla bağlantılı olduğunu yazdı.

İşte Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:

"Ali Koç gelince herkes çok heyecanlanmıştı"

"Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunda Türkiye'de çok kimse heyecanlandı. İnanın yalnız Fenerbahçeliler değil, çevremde gördüğüm Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Galatasaraylısı ve hatta diğer takımlar 'Aman Ali Koç gelsin, futbolda barış olsun, inşallah Fenerbahçe'yi de kurumsal bir yapıya kavuşturur, diğer takımlar da onu örnek alırlar' diyorlardı. Başta ben."

"Ali Koç, liderliğin yanından geçmiyor"

"Ama geçen şu kısa zamanda yukarıda Allah var, sükutu hayale uğradım. Bazı arkadaşlarım 'ondan lider olmaz' diyorlardı, bazıları da 'olur'. Ama şu ana kadar yaptıklarına bakıyorum, Ali Koç liderliğin yanından geçmiyor. Fenerbahçe'nin içinde 'Aman şu anda hırpalamayalım, giderse çok zor durumlara düşeriz, çok tuhaf isimler gelir başkanlığa' diyenler de var."

"Dakika bir, gol bir! Yanlıştı..."

'Başkanın sahada yeri yok' dedi, Rize'de seyircinin ayağına gitti, onlara vaatler verdi. Bir müddet sonra Fener seyircisi 'Ali Koç buraya' diye bağırmaya başladı. Yaptığı dakika bir, gol bir, yanlıştı."

"Soyunma odasından çıkmıyor!"

"'Başkan soyunma odasına girmez' dedi. Hakikaten dediğini yaptı. Soyunma odasına girmiyor! Maşallah soyunma odasından çıkmıyor ki girsin. Bir menajer getirdi, evlere şenlik..."

"Ali Koç, Comolli'den vazgeçemez çünkü..."

"Şunu da söylüyorlar Comolli için; 'Ali Koç ondan kolay kolay vazgeçmez...' Sebebi de ticari diyorlar. Ama hangi ticari? Koç Grubu şirketlerinin yurt dışında iş yaptığı ülke gruplarıyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar."

"Fenerbahçe iyi oynamazsa bal gibi küme düşer"

"Olaylar iyi gitmiyor. Millet diyor ki 'Fenerbahçe küme düşmez'. İyi oynamazsa bal gibi düşer. O eskidendi beyler. Şu anda VAR denen bir sistem çıktı. 30 senedir bu VAR'ı televizyonda yaptım. O zaman herkes bana sallıyordu, 'Hakemler bu duruma düşürülür mü?' diye... Şimdi VAR geldi, hakemler pek fazla değişmedi ama bakın puanlamada sıralamalar değişti. Neden? Artık sahadaki hakem değil, VAR'daki hakem sahadakinden önemli hale geldi."

"Fenerbahçe'de ne değişecek, göreceğiz..."

"Bu Fenerbahçe yönetiminin çevireceği ikinci film. Birinci film fiyasko ile sonuçlandı. Ama birinci filmde oynayan aktör bu filmde yine var; Comolli... O zaman ne değişecek, göreceğiz."

"Ersun Yanal kendini kurtarmak için Fenerbahçe'ye geldi"

"Herkes diyor ki "Fenerbahçe'yi Ersun Yanal kurtarır." Fenerbahçe'ye Ersun Yanal kendisini kurtarmak için bekledi, geldi. Çünkü başka şansı kalmamıştı. Hangi takımı çalıştıracaktı ki? Hiçbir takım istemedi onu ama şimdi Fenerbahçe'yi çalıştırıp beş-altı kademe yukarı çıkarırsa sarı lacivertlilerden gidince başka takımlar isteyebilirler. Yani gündemi elinde tuttu. Peki bu birinci şık."

"Ersun Yanal başarılı olamazsa..."

"Ya başarılı olamazsa ne olacak? Ali Koç, "Taraftarlar bastırdılar, benim istememe rağmen taraftar baskısıyla kerhen getirdim, alın size Ersun Yanal" deyip başarılı olursa "Benim payım var" diyecek, başarısız olursa Ersun Yanal'dan ve seyirci baskısından kurtulacak. Yani Ali Koç için ikinci bir şans daha doğmuş oldu. Peki bu ikinci şık da tutmadı."

"Gider Alisilin gelir Penisilin"

"Üçüncü şıkka da geldin. Artık iyice panik başlar. Ondan sonra ne olur acaba Fenerbahçe? Ben size söyleyeyim mi... Gitti Azizsilin, geldi Alisilin. Başarılı olamazsa gitti Alisilin. Peki şimdi ne olacak? Alın size Penisilin. Yani Ali Şen! Bu benim görüşüm."