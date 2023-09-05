Bomba iddia! AK Parti’nin başına, Erdoğan sonrası bu üç isimden biri geçecek

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AK Parti’de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası için üç ismin öne çıktığını söyledi.

Babacan, öne çıkan isimlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu olduğunu belirtti.

Babacan, AK Parti kulislerinden hareketle üç ismi mercek altına aldı:

“Kulislere göre, Bayraktar’ın gelecekte siyasi bir figüre dönüşmesini sağlamaya çalışan yeni bir danışman kadrosu olduğu anlatılanlar arasında.

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(…) Partideki odaklaşmanın ikinci adresi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. AKP’nin kuruluş aşamasından bu yana etkin olan bir ekip, eski MİT Başkanı Fidan’ın sivil siyasette başarılı olması durumunda, onun çevresinde bir hareketlenmenin yaşanacağını savunuyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki gücü ve sessiz diplomasi başarısının bu kapıyı açacağını ancak kamuoyundaki ‘istihbarat şefi’ imajından sivil siyasetçi kimliğine geçiş yapması gerektiğini belirtiyorlar. Fidan’ın özellikle dış politikadaki sorunlu başlıklar konusunda son zamanlarda üstlendiği rol, adından sıkça söz edilmesine neden olurken yeni dönemin taşlarının ‘diplomatik bir incelikle’ döşeneceği savunanlar var.

Son odak isim ise bir süreden beri sessizliğe gömülen Süleyman Soylu. Soylu’nun sessizliğinin geçici olduğu, uygun zaman ve zeminde yeniden gün yüzüne çıkacağını iddia edenler az değil. Soylu’nun Erdoğan sonrasında açıktan mücadele başlatacağı, kendisini ziyaret edenlerin sayısının hiç eksilmemesinin buna en iyi örnek olduğu söyleniyor.”