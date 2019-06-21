Bomba iddia! Adem Büyük Galatasaray'da Galatasaray son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı. beIN Sports'un haberine göre Adem Büyük'ün Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayan Adem Büyük için bonservis ücreti ödenmeyecek.

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