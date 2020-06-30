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Teknoloji

Bomba araştırma sırrı ortaya çıkardı! Uçan yılanlar neyin habercisi?

10 yıl önce ABD ordusu tarafından fonlanan 5 yılan türünde yüksek teknolojinin kullanıldığı araştırmalar sonuçlandı. Araştırmaya göre uçan yılanların uçan robotların yapımında kullanılabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:50:00 -

Gelişen bilim ve teknolojiyle dünyada bilinmeyen gizemli olaylar çözülmeye başlandı.

Özellikle hayvanların davranışları üzerine yapılan araştırmalar gördüğümüz ilginç şeyleri anlamlandırmamızı sağlıyor. Virginia Tech isimli şirket tarafından uçan yılanların sırrı da çözülmüş oldu.

Uçan yılanlar üzerine yapılan yeni bir araştırmayla konuyla ilgili kilit bir nokta açığa çıktı. Araştırmacılar, hareket yakalama teknolojisi ve yüksek hızlı kameralar kullanarak aerodinamik ve eylemsizlik etkisini birleştiren yılanların üç boyutlu uçuş modelini çıkardı.

Robotların yapımında kullanılacak

Araştırmacılar, bu çalışmayla birlikte uçuş eylemine sadece bir unsurun değil yılanın yaptığı hareketlerin, yılanın deviniminin ve süzülme işlemini mümkün kılan diğer unsuların birleşiminin izin verdiğini keşfetti. Ayrıca yapılan bu çalışma, diğer hayvanlardaki dalgalanmanın farklı bir işlevini de ortaya koydu ki bu, yeni uçan robotların yapımında kullanılabilir.

Aslında bu çalışma, bundan yaklaşık 10 yıl önce ABD Savunma Bakanlığı tarafından Virginia Tech araştırmacılarının fonlanmasıyla başlamıştı. Çalışma kapsamında 'uçabilen' 5 yılan türü üzerinde çalışılıyordu. Projenin başındaysa Virginia Tech'ten Biyolog Jacke Socha bulunuyordu.

Kaynak: webtekno

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