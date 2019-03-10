0553 313 94 23

Bomba anket: Dünyanın en çok sevilen lideri Erdoğan!

Kuveyt'te Al Qabas Gazetesi'nin yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en çok sevilen dünya lideri oldu.

10 Mart 2019 Pazar 22:18
Bomba anket: Dünyanın en çok sevilen lideri Erdoğan!

Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, gazetenin yaptığı ankete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada ''Kuveytli kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız’ın şahsına ve ülkemize duydukları sevgi ve muhabbeti her an hissediyor ve bağlarımızı güçlendirmek için vargücümüzle çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, ankete ilişkin şu bilgileri paylaştı;

''Kuveyt’te yapılan ve bugünkü Al-Qabas gazetesinde yayınlanan bir ankete göre, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt halkının açık ara en çok sevdiği dünya lideri olmuştur.''

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 22:18
  1. Erdoğan
  2. kuvety
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • XzzXzz31 dk önce
    Kirpilerde dikenlerle yaratılmış . Oda benim dikenlerim pamuk gibi yumuşaktır düşünürler. Birisinin memleketteki halk razı deģilse ne kıymeti var.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Numan Kurtulmuş: "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’nin istikametini gösterecektir"
  1. Numan Kurtulmuş: "31 Mart Yerel..
  2. Motosiklet yarışı faciayla bitti!
  3. Nazif Karaman: Millet İttifakı'nın..
  4. Fatih’te otel yangını: 20 kişi..
  5. Gazze'de 6 bin 400 kişiye geçici iş..
  6. Meksika Rallisi'nde kazanan Ogier
  7. "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor"
  8. İsveç'te patlama! 'Terör olayı..
  9. 'Selefilik-Tarihsel Süreci ve..
  10. Aykut Kocaman: “Ayar vericiler var!”
  11. Uğur Dündar ile ilgili 'FETÖ' şüphesi!..
  12. Milli sporcu Alperen Karahan'dan bronz..
  13. İsveç’in başkentinde patlama
  14. Niğde'de motosikletler çarpıştı: 1..
  15. Uzaya fırlatıldı! Evin bahçesine düştü
  16. Bakan Kurum: “CHP Belediye Başkanının..
  17. Türk mutfağının sevilen tatlısı:..
  18. "Ankara Sevdalıları" buluşması
  19. Orta kulak iltihabının tedavisi nedir?
  20. Motosiklet yarışı faciayla sonlandı
Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
"Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
"Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru