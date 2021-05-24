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Siyaset Bomba açıklama: Erken seçim yok; olsa CHP ağzına alamaz, korkardı!
Siyaset

Bomba açıklama: Erken seçim yok; olsa CHP ağzına alamaz, korkardı!

CHP’nin “Hemen seçim” diyerek erken seçimi gündemde tutma çabalarına, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’tan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:55:00 -
Bomba açıklama: Erken seçim yok; olsa CHP ağzına alamaz, korkardı!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Erken seçim isteyerek, iktidar sevdasına düşen CHP’ye TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından cevap verdi. Tunç, “Seçim olursa CHP ağzına alamaz korkar” dedi.

Slogandan ibaret

CHP’nin erken seçim yayagarasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “CHP’nin gündemde tuttuğu #HemenSeçim sadece slogandan ibarettir. Erken seçim olmayacağını onlarda gayet iyi biliyor. Birazcık gerçekleşme ihtimali olsa ağızlarına almazlar, çünkü seçimden korkarlar. Seçimi gündemde tutmaktaki amaçları ekonomik istikrarı olumsuz etkilemektir” ifadelerini kullandı.

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