Bomba açıklama: Erken seçim yok; olsa CHP ağzına alamaz, korkardı!
CHP’nin “Hemen seçim” diyerek erken seçimi gündemde tutma çabalarına, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’tan cevap geldi.
YENİ AKİT / ANKARA
Erken seçim isteyerek, iktidar sevdasına düşen CHP’ye TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından cevap verdi. Tunç, “Seçim olursa CHP ağzına alamaz korkar” dedi.
Slogandan ibaret
CHP’nin erken seçim yayagarasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “CHP’nin gündemde tuttuğu #HemenSeçim sadece slogandan ibarettir. Erken seçim olmayacağını onlarda gayet iyi biliyor. Birazcık gerçekleşme ihtimali olsa ağızlarına almazlar, çünkü seçimden korkarlar. Seçimi gündemde tutmaktaki amaçları ekonomik istikrarı olumsuz etkilemektir” ifadelerini kullandı.