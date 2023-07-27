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Spor BOM Karting İçin İzmit'te Podyum Sırası
Spor

BOM Karting İçin İzmit'te Podyum Sırası

Yeniakit Publisher
2023-07-27 17:11:00 -
BOM Karting İçin İzmit'te Podyum Sırası

BOM Karting Takımı 22-23 Temmuz'da İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 3'üncü ayak yarışlarında podyuma çıkmayı başardı.

BOM Karting, 2023 sezonunun 3'üncü ayak yarışlarında Senior, Master ve Mini kategorilerinde rekabet etti. İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirilen yarışlarda BOM Karting Takımı, Senior Kategoride yarışan pilotu Berkay Besler ile 3. olarak hafta sonunu podyumla noktaladı. Master Kategoride mücadele eden Muratcan Eğilmez hafta sonunu 6. olarak tamamlarken, BOM Karting pilotlarından Volkan Saatçioğlu ise yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle iki yarışa da katılamadı.

Mini Kategoride mücadele eden Demir Uyan haftayı 17. olarak tamamlarken, aynı kategoride rekabet eden Efe Ayhan 19. oldu.

Türkiye Karting Şampiyonası dördüncü ayak yarışları 19-20 Ağustos tarihlerinde Uşak Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek.

BOM Karting takımının sponsorları Borusan Otomotiv, Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto, Supsan, Porland ve Glasurit’tir.
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