Bolvadin Sağlık Bilimleri Fakültesi için start verildi

AK Parti Hükümeti’nin eğitim ve sağlık alanındaki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bolvadin ilçesinde kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesi için önemli bir adım daha atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okul ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait yurt binası, geçici süreyle eğitim ve öğretimine devam eden öğrencilerin kullanımına tahsis edildi. Böylece fakültenin faaliyete geçmesi sürecinde ihtiyaç duyulan fiziki altyapı sağlanmış oldu.

Öte yandan Bolvadin Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan alan, üniversite binası yapılmak üzere yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edildi. Bu alan üzerinde inşa edilecek Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilçenin eğitim ve sağlık vizyonuna önemli katkılar sunacak.

Fakülte binasının yapımı sürecinde hayırsever desteği de devreye girdi. Kaba inşaatın yapılmasına yönelik olarak Afyonkarahisar Valiliği, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve hayırsever iş insanı arasında protokol imzalandı. Protokolle birlikte inşaat sürecinin kısa sürede başlaması hedefleniyor.

AK Parti Hükümeti’nin güçlü koordinasyonu, bakanlıkların desteği ve hayırsever katkılarıyla hayata geçirilen bu önemli yatırımın, Bolvadin’e ve Afyonkarahisar’a hayırlı olması temenni edildi.