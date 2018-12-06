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Boluspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

06 Aralık 2018 Perşembe 16:29
Boluspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Ligde 26 puanla dördüncü sırada yer alan ve ligin 15. haftasında deplasmanda 9 Aralık Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas, dar alan, duran top ve gol vuruşu çalışması ile sona erdi.

Bolu ekibi, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:29
  1. Boluspor
  2. Hatayspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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