Boluspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Boluspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları06 Aralık 2018 Perşembe 16:29
BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Ligde 26 puanla dördüncü sırada yer alan ve ligin 15. haftasında deplasmanda 9 Aralık Pazar günü Hatayspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki idman, ısınmanın ardından 5'e 2 pas, dar alan, duran top ve gol vuruşu çalışması ile sona erdi.
Bolu ekibi, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.
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