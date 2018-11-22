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Boluspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

22 Kasım 2018 Perşembe 16:27
Boluspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

BOLU (AA) - Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı.

Daha sonra şut çalışması ile devam eden ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik oyunla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına devam edecek.

Ligde 26 puanla ikinci sırada yer alan Boluspor, 25 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:27
  1. Boluspor
  2. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
  3. Karaçayır Mahalles
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar

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